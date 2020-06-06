37-річна співачка Ганна Седокова, незважаючи на статус багатодітної матері, продовжує епатувати публіку відвертими фотографіями
Не став винятком і ранок суботи, передає Politeka.net. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка українського походження, яка вже давно живе і працює в Москві, поділилася досить відвертим знімком.
В кадрі Ганна в одній нижній білизні тілесного кольору позує, сидячи на бортику ванни на тлі стіни, прикрашеної панно зі східними мотивами. Вона закинула ногу на ногу і піднесла палець до губ, вигнувшись и зазивній позі.
На фото також увагу привертають занадто пишні груди співачки, якы через таку позу виглядають ще більш вражаюче.
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Ксього за годину знімок зібрав понад 50 тисяч лайків. Коментарі під фотографією відповідають її змісту.
«Досить зводити з розуму чоловіків! 🎉», «Вау!», «Бомбічна🔥🔥🔥», «Оце кульки, можна в баскетбол грати», «Що Ви з нами робите😏🔥🔥🔥🍾», – пишуть шанувальники.
Як ми розповідали раніше, Седокова здивувала кадрами з туалету, куди покликала і своїх дітей. Ганна в жовтому халаті підійшла з телефоном у руці до дзеркала і почала його протирати. В цей час стали відбуватися якісь "чудеса": звідкись, як за помахом чарівної палички, виникла її старша 15-річна донька Аліна. Через секунду у дівчини на руках вже опинився трирічний братик Гектор.
Нагадаємо, що епатажна Седокова зняла штани, щоб показати результати своєї дієти: "Оце дирижабль".
А ще Politeka писала, що безсоромна Седокова звільнила свого «леопарда», соковитий кадр: «Не бійся…».
Також Politeka повідомляла, що безсовісна Седокова в крихітному купальнику показала, що вміє зваблювати: «Оце принади…».