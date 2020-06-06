37-річна співачка Ганна Седокова, незважаючи на статус багатодітної матері, продовжує епатувати публіку відвертими фотографіями

Не став винятком і ранок суботи, передає Politeka.net. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка українського походження, яка вже давно живе і працює в Москві, поділилася досить відвертим знімком.

В кадрі Ганна в одній нижній білизні тілесного кольору позує, сидячи на бортику ванни на тлі стіни, прикрашеної панно зі східними мотивами. Вона закинула ногу на ногу і піднесла палець до губ, вигнувшись и зазивній позі.

На фото також увагу привертають занадто пишні груди співачки, якы через таку позу виглядають ще більш вражаюче.

Ксього за годину знімок зібрав понад 50 тисяч лайків. Коментарі під фотографією відповідають її змісту.

«Досить зводити з розуму чоловіків! 🎉», «Вау!», «Бомбічна🔥🔥🔥», «Оце кульки, можна в баскетбол грати», «Що Ви з нами робите😏🔥🔥🔥🍾», – пишуть шанувальники.

Як ми розповідали раніше, Седокова здивувала кадрами з туалету, куди покликала і своїх дітей. Ганна в жовтому халаті підійшла з телефоном у руці до дзеркала і почала його протирати. В цей час стали відбуватися якісь "чудеса": звідкись, як за помахом чарівної палички, виникла її старша 15-річна донька Аліна. Через секунду у дівчини на руках вже опинився трирічний братик Гектор.

Нагадаємо, що епатажна Седокова зняла штани, щоб показати результати своєї дієти: "Оце дирижабль".

А ще Politeka писала, що безсоромна Седокова звільнила свого «леопарда», соковитий кадр: «Не бійся…».

Також Politeka повідомляла, що безсовісна Седокова в крихітному купальнику показала, що вміє зваблювати: «Оце принади…».