37-летняя украинская певица Анна Седокова ошеломила чересчур смелым декольте и откровением о своей печали

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором блеснула пышными формами в черном боди. Ткань наилучшим образом обтянула ее завидный бюст, подчеркнув пленительные изгибы и округлости (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

В таком виде Анна продефилировала перед камерой - порой казалось, что красотка "растеряла" грудь из-за слишком большого декольте.

С пучком на голове, в черных солнцезащитных очках и с игривой улыбкой Седокова подошла к окну. Увидев, что идет дождь, Анна повернулась с разочарованным выражением лица.

"Когда все пошло не по плану 😂Но на самом деле, я все еще верю, что лету быть! Мы вот собираемся купальники шить, и нас никто не остановит. На синтепоне и возможно меховые 😜🤫", - поделилась бедами артистка.

Менее чем за полчаса пост лайкнули более 65 000 человек. Пользователи не скупились на комплименты.

"Сразу видно, что есть чувство стиля👏"

"Бомба Анна😍"

"Так шикарно выглядишь для своих лет )"

"Обожаю🔥🔥🔥Шейте Аня, может благодаря вам лето придет!❤️"

"У нас тоже дожди((( грусть-печаль((( грустинушка бл*д...ая((("

Ранее мы сообщали, Седокова удивила кадрами из туалета, куда позвала и своих детей. Анна в желтом халатике подошла с телефоном в руке к зеркалу и начала его протирать. В это время стали происходить какие-то "чудеса": откуда-то, как по мановению волшебной палочки, возникла ее старшая 15-летняя дочь Алина. Через секунду у девушки на руках уже оказался трехлетний братик Гектор.

"А где Моника?"; "Моники не хватает😍"; "Не оч качественно получилось... Но все равно прикольно 🔥"; "Ути Бозе Мой😁😁😀"; "Дочка красивая очень😯"; "Зачем там дети?", - писали в комментариях.

Напомним, что эпатажная Седокова сняла штаны, чтобы показать результаты своей диеты: "Вот это дирижабль".

Также Politeka сообщала, что бессовестная Седокова в крохотном купальнике показала, чем умеет соблазнять: «Вот это прелести…».