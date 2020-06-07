Попри те, що зірки все своє життя під пристальною увагою, багатьом з них вдається приховувати від громадськості своє особисте життя

Як передає Politeka.net, багатьом із зірок вдалося навіть більше – тривалий час приховувати імена батьків своїх дітей. Деякі з них з часом здалися і розповіли про партнерів, про деяких дізналися журналісти, але є і ті, кому вдається зберігати таємницю протягом десятків років.

Одна з найбільш обговорюваних зірок на сьогоднішній день – це Світлана Лобода. Довгий час у ЗМІ обговорювали її роман з солістом гурту Rammstein Тіллем Линдеманном, після чого співачка народила доньку, яку назвала Тільда. Сама Лобода навідріз відмовляється коментувати своє особисте життя і розкривати ім'я батька її дитини.

Колега Лободи по групі «ВІА-Гра» Анна Седокова теж деякий час приховувала, від кого народила сина Гектора. Як відомо, у Ганни вже є дві доньки від двох різних чоловіків. Гектора ж вона народила від бізнесмена Артема Комарова, з яким розійшлася відразу ж після пологів.

Ще одна екс-ВІА Гра Альбіна Джанабаєва довгий час приховувала ім'я батька свого сина, але з іншої причини. Справа в тому, що вона народила сина від Валерія Меладзе, який на той момент був одружений. Пізніше співачка народила своєму коханому ще одного сина.

Солістка «Нічних снайперів» Діана Арбеніна в 2010 році народила двійнят Артема і Марту. Про батька дітей нічого невідомо. Арбеніну підозрювали в тому, що вона робила ЕКО, але сама співачка запевняє, що у двійнят є живий тато.

Олімпійська чемпіонка Тетяна Навка довгий час приховувала свої відносини з помічником російського президента Володимира Путіна Дмитром Пєсковим. Навіть коли у пари народилася дочка, відносини були в секреті. Тільки після народження Наді він почав оформляти розлучення з екс-дружиною Катериною Солоцинською.

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