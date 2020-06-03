Анна Сєдокова зізналася, що свого часу дізналася про зради першого чоловіка вже будучи вагітною

Не найбільш приємними подробицями свого особистого життя відома українська співачка поділилася в прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram.

Першим чоловіком зірки був нині покійний футболіст київського «Динамо» Валентин Белькевич. Сєдокова розповіла, що одного разу застала свого благовірного в стриптиз-клубі з іншою жінкою. Ситуація загострювалася тим, що на той момент вона чекала від нього дитину.

«Вагітна заходила, шукала його. Знайшла в стриптиз-клубі. Уявляєте, я з таким пузом заходжу, а на ньому жінка якась, треться об нього. Він сидить п'яний, а я ж хороша жінка, я ж хороша дівчинка. Знаєте, що я зробила? Я взяла його за руку і сказала: "А підемо додому"», - зізналася співачка.

На цьому загули Белькевича не закінчилися. За словами Сєдокової, він постійно гуляв на вечірках, поки вона чекала його вдома і не могла спати. Зрештою співачка не витримала і розповіла мамі, що планує розлучатися. Сєдокова зізнається, що тоді рідна мати не підтримала її рішення і заявила, що «стара жінка з дитиною на руках» нібито буде нікому не потрібна.

«Однак я зрозуміла, що це не так. Я була потрібна своїй доньці і тому вирішила почати нове життя», - наголосила зірка.

Зазначимо, що Седокова розлучилася з Белькевичем в 2006 році після двох років шлюбу. Футболіст помер у 2014 році від відриву тромбу.

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