Несмотря на то, что звезды всю свою жизнь находятся на виду, многим из них удается скрывать от общественности свою личную жизнь

Как передает Politeka.net, многим из звезд удалось даже больше – долгое время скрывать имена отцов своих детей. Некоторые из них со временем сдались и рассказали о партнерах, о некоторых узнали журналисты, но есть и те, кому удается хранить тайну на протяжение десятков лет.

Одна из самых обсуждаемых звезд на сегодняшний день – это Светлана Лобода. Долгое время в СМИ обсуждали ее роман с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, после чего певица родила дочку, которую назвала Тильдой. Сама Лобода наотрез отказывается комментировать свою личную жизнь и раскрывать имя отца ее ребенка.

Коллега Лободы по группе «ВИА Гра» Анна Седокова тоже некоторое время скрывала, от кого родила сына Гектора. Как известно, у Анны уже есть две дочки от двух разных мужчин. Гектора же она родила от бизнесмена Артема Комарова, с которым рассталась сразу же после родов.

Еще одна экс-ВИА Гра Альбина Джанабаева долгое время скрывала имя отца своего сына, но по другой причине. Дело в том, что она родила сына от Валерия Меладзе, который на тот момент был женат. Позже певица родила своему возлюбленному еще одного сына.

Солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина в 2010 году родила двойняшек Артема и Марту. Про отца детей ничего неизвестно. Арбенину подозревали в том, что она делала ЭКО, но сама певица уверяет, что у двойняшек есть живой папа.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка долгое время скрывала свои отношения с помощников российского президента Владимира Путина Дмитрием Песковым. Даже когда у пары родилась дочка, отношения были в секрете. Только после рождения Нади Песков начал оформлять развод с экс-супругой Екатериной Солоцинской.

Напомним, что дерзкая Джанабаева без лифчика заинтриговала ярким образом, Меладзе просто счастливчик: фото.

Также Politeka писала, что роковая Лобода без лифчика распахнула пиджак и вскружила голову пикантным фото: "Малышка отжигает".

А еще Politeka сообщала, что Седокова выдала правду о предательстве бывшего мужа: «Захожу с пузом, а на нем трется какая-то…».