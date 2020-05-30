Співачка і дружина артиста Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва порадувала численних шанувальників яскравим фото

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка поділилася знімком, на якому позує в брючному костюмі кольору фуксії. Жакет застебнутий лише на один гудзик, і якщо уважніше придивитися, складається враження, що під ним в артистки немає ніякого одягу і навіть білизни.

Вона сидить, широко посміхаючись і виставивши праву долоню вперед.

«Знову субота)))? Як же швидко пролітають дні і тижні, помічаєте?......а я їм кажу: « тааак, хвилиночку☝🏼🤣», – підписала знімок зірка.

У коментарях користувачі не поскупилися на компліменти.

«Неймовірно красива♥️♥️♥️♥️♥️♥️», «Альбіна, ви карколомна 😍😍😍», «принцеса😍», – пишуть вони.

Раніше ми повідомляли, що Меладзе і Джанабаєва привідкрили завісу таємниці свого сімейного життя.

За словами Валерія, він знає дружину близько двадцяти років, і у них за плечима, безумовно, бували кризи: «Хто-небудь в душу плюнув тобі вдень, а ти з цим ввечері приходиш додому, ось тобі і криза. Мені здається, що такі речі можуть впливати».

«Це як і вікові кризи. Ми ж прекрасно розуміємо, що десь на переходах бувають складні моменти. Так само і в сімейних відносинах. Ми можемо довго говорити про психологію, про те, що треба залишати всі проблеми за дверима. Але як це залишиш за дверима, якщо немає нікого ближчого, ніж людина, яка чекає на тебе вдома, а іноді потрібно просто виговоритися», - додала Альбіна.

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