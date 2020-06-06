Багато хто вважає це не нормальним

Українська співачка Настя Каменських показала себе і розповіла про своє харчування

Як передає Politeka.net новий знімок з'явився на сторінці артистки в Instagram.

"Namaste", - по-індійськи привіталася співачка зі своїми підписниками.

Причиною такого незвичайного привітання став незвичайний аксесуар, яким похвалилася Настя. В носі у співачки красувалася нострила, яка є популярною прикрасою серед індійських жінок.

Шанувальники знаменитості були просто ошелешені таким незвичайним образом. Хоч більшість і позитивно оцінили такий сміливий крок співачки, але були й ті, яким це не сподобалося.

"Чому ви така прекрасна?", "Кльова", "Настя, не йдуть тобі всі ці викрутаси, сережки в носі, не по-українськи. Це нам чуже", "Настя, настільки гарної і досконалої жінки у всьому світі ніколи не бачила", "Яка ти красива", "Фу, тобі не йде", " Від неробства сума сходить", "Навіщо познущалася над носом?", - писали під постом Каменських.

Раніше співачка показала, чим вона харчується, для того, щоб підтримувати свою ідеальну фігуру. На своїй instagram-сторінці вона показала свій стіл: черешні, чорницю, полуницю і кашу.

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