Дружина популярного актора Дмитра Ступки, модель і телеведуча Поліна Логунова подражнила шанувальників відвертим знімком

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина була одягнена в коротку сукню з глибоким декольте. Вона підняла голову і закрила очі від задоволення. Її великі апетитні груди ледь не випригували з наряду. Крім цього, Логунова засвітила свої розкішні стрункі ніжки. Образ дівчина доповнила яскравою червоною помадою.

Видно, що фото було зроблено під час зйомки, волосся моделі поправляв стиліст. Зазначимо, що у Логунової дуже добре вийшло втілити образ фатальної жінки.

Раніше ми писали, що Поліна Логунова поділилася спокусливим фото, на якому постала в прозорому ліфчику і білих штанях з високою посадкою. Дівчина без сорому показала свої принади. Варто відзначити, що Логунова не соромиться роздягатися, показуючи у всій красі своє пружне тіло. Нагадаємо, що у 31-річної красуні є донька Богдана, яку вона народила в 2017 році.

Крім цього, не так давно дівчина поділилася чуттєвим знімком, який був зроблений вдома. Вона задерла кофту, засвітивши мереживну білизну.

Нагадаємо, що ефектна жінка Ступки вбралася в прозоре боді і залізла на кухонний стіл: "Божественне тіло".

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