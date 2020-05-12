Українська модель і телеведуча Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, постала в жаркому образі
Красуня опублікувала гарячий кадр, виставивши напоказ свої неймовірні форми, повідомляє Politeka.net.
На знімку Поліна постала в прозорому боді. Груди модель завбачливо приховала.
Зверху боді були прозорі ремінці, які підкреслили стрункість талії і ніжок: "Божественне тіло".
Телеведуча розпустила довге волосся і закрила очі, відкушуючи тістечко.
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Примітно, що дружина Ступки позувала, ймовірно, на кухонному столі поруч з мийкою.
"Я сьогодні на домашньому 🏡 Розкажіть як трафік, навантаження, завантаження, що працює, що робите?", - вона підписала фото.
За годину фото зібрало понад 1000 переглядів і трохи коментарів у вигляді смайликів.
Варто відзначити, що зараз на Логунову підписані 106 тисяч осіб.
Відомо - дружина Ступки вступає за правильне харчування і здоровий спосіб життя.
Нагадаємо, Поліна Логунова позувала у латексних черевиках і крихітній білизні, демонструючи бездоганну фігуру.
В руках зірка тримає дві половинки грейфрута, замріяно дивлячись у камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
Раніше повідомлялося, що Поліна Логунова постала в прозорому боді, під яким, не було ліфчика. Телеведуча завбачливо прикрила принади рукою. На талії красуні - пояс для панчіх, від якого тягнуться застібки.
Поліна стояла на високих підборах синіх ботфортів, з яких визирали панчохи.
Нагадаємо також, що Поліна Логунова вбралася в боді леопардового забарвлення і позувала біля паркану. При цьому дівчина задерла голову так, що густе волосся ледь торкалися її сідниць.
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