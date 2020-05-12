Дружина актора просто чудово виглядає

Українська модель і телеведуча Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, постала в жаркому образі

Красуня опублікувала гарячий кадр, виставивши напоказ свої неймовірні форми, повідомляє Politeka.net.

На знімку Поліна постала в прозорому боді. Груди модель завбачливо приховала.

Зверху боді були прозорі ремінці, які підкреслили стрункість талії і ніжок: "Божественне тіло".

Телеведуча розпустила довге волосся і закрила очі, відкушуючи тістечко.

Примітно, що дружина Ступки позувала, ймовірно, на кухонному столі поруч з мийкою.

"Я сьогодні на домашньому 🏡 Розкажіть як трафік, навантаження, завантаження, що працює, що робите?", - вона підписала фото.

За годину фото зібрало понад 1000 переглядів і трохи коментарів у вигляді смайликів.

Варто відзначити, що зараз на Логунову підписані 106 тисяч осіб.

Відомо - дружина Ступки вступає за правильне харчування і здоровий спосіб життя.

Нагадаємо, Поліна Логунова позувала у латексних черевиках і крихітній білизні, демонструючи бездоганну фігуру.

В руках зірка тримає дві половинки грейфрута, замріяно дивлячись у камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Раніше повідомлялося, що Поліна Логунова постала в прозорому боді, під яким, не було ліфчика. Телеведуча завбачливо прикрила принади рукою. На талії красуні - пояс для панчіх, від якого тягнуться застібки.

Поліна стояла на високих підборах синіх ботфортів, з яких визирали панчохи.

Нагадаємо також, що Поліна Логунова вбралася в боді леопардового забарвлення і позувала біля паркану. При цьому дівчина задерла голову так, що густе волосся ледь торкалися її сідниць.

Нагадаємо, оголена дружина Ступки виставила напоказ усі свої принади: «Ось це форми!»

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