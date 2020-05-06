З1-річна модель і інстадива Поліна Логунова, дружина українського актора Дмитра Ступки, разгорячила натовп фанатів відвертим знімком

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому світлі. Поліна вбралася в боді леопардового забарвлення і позувала біля паркану.

Спекотна брюнетка вхопилася за огорожу і витончено вигнула спинку, випнувши "п'яту точку". При цьому дівчина задерла голову так, що густе волосся ледь торкалися її "булочок".

"На цій фотці 0 фотошопу, як не дивно, у таких не мало, а ви за чи проти нього? Бувало, коли бачиш людину в інста, а потім в житты, і картинки не збігаються?", - написала Поліна.

Її чаруючі вигини, тату на стегні і засмагла, гладка, як оксамит, шкіра - запаморочили голову користувачам. Більше тисячі людей поставили "сердечка", а також відгукнулися компліментами в коментарях.

"Я бачила Вас в живу на семінарі, Ви дуже мініатюрна і красива 😍"

"Я за такі фотки в інсті 😍"

"Дуже смачно 😍"

"А що тут фотошопити?"

"Ти супер і без фотошопа"

"шикарний вигляд ззаду"

Раніше ми повідомляли, Логунова закохала в себе ніжним фото. Дівчину знімали за склом. На ній були вузькі чорні штани з високою талією і гольф світло-коричневого кольору, який вона безсоромно задерла, блиснувши мереживним топом. Довге темне волосся Поліна поклала на плечі і спрямувала погляд кудись у далечінь.

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