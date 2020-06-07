Жена популярного актера Дмитрия Ступки, модель и телеведущая Полина Логунова подразнила поклонников откровенным снимком

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка была одета в короткое платье с глубоким декольте. Она приподняла голову и закрыла глаза от удовольствия. Ее большая аппетитная грудь чуть не выпрыгивала из наряда. Кроме этого, Логунова засветила свои роскошные стройные ножки. Образ девушка дополнила яркой красной помадой.

Видно, что фото было сделано во время съемки, волосы модели поправлял стилист. Отметим, что у Логуновой очень хорошо получилось воплотить образ роковой женщины.

Ранее мы писали, что Полина Логунова поделилась соблазнительным фото, на котором предстала в прозрачном лифчике и белых штанах с высокой посадкой. Девушка без стеснения показала свое достоинство. Стоит отметить, что Логунова не стесняется раздеваться, показывая во всей красе свое упругое тело. Напомним, что у 31-летней красотки есть дочка Богдана, которую она родила в 2017 году.

Кроме этого, не так давно девушка поделилась чувственным снимком, который был сделан дома. Она задрала кофту, засветив кружевное белье.

Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".

Также Politeka писала, что горячая Полина Логунова призналась, как заполучила аппетитные формы: "Если похудею до 50 кг, то...".

А еще Politeka сообщала, что Полина Логунова пикантно оголилась и взбудоражила дерзкой позой: ни капли скромности.