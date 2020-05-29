Знаменитість перевершила сама себе

Модель і телеведуча Поліна Логунова, яка вийшла заміж за українського актора Дмитра Ступку, блиснула бездоганним тілом в новій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на знімку Логунова позує, розвалившись на кріслі і елегантно розстібаючи халатик, виставивши на загальний оточення розкішну фігуру. Доповнювали образ красиві сережки і не менш яскрава взуття.

Проте, незважаючи на красу, шанувальники Логунової не змогли що-небудь сказати, адже знімком вона поділилася в Сторисе.

Як повідомлялося раніше, українська модель і телеведуча Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, постала в жаркому образі.

Красуня опублікувала гарячий кадр, виставивши напоказ свої неймовірні форми.

На знімку Поліна постала в прозорому боді. Груди модель завбачливо приховала.

Зверху боді були прозорі ремінці, які підкреслили стрункість талії і ніжок: "Божественне тіло".

Телеведуча розпустила довгі коси і закрила очі, відкушуючи тістечко.

Примітно, що дружина Ступки позувала, ймовірно, на кухонному столі поруч з мийкою.

"Я сьогодні на домашньому 🏡 Розкажіть як трафік, навантаження, завантаження, що працює, що робите?", - вона підписала фото.

За годину фото зібрало понад 1000 переглядів і трохи коментарів у вигляді смайликів.

Варто відзначити, що зараз на Логунову підписані 106 тисяч чоловік.

Нагадаємо, оголена дружина Ступки виставила напоказ усі свої принади: «Ось це форми!»

Також Politeka писала, гаряча дружина Ступки в прозорому вбранні застигла в непристойній позі: «Хочеш…»

А ще Politeka повідомляла, зухвала дружина Ступки ефектно розсунула ноги в нижньому білизна: "З кожним разом смачніше"