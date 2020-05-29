Модель і телеведуча Поліна Логунова, яка вийшла заміж за українського актора Дмитра Ступку, блиснула бездоганним тілом в новій фотосесії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, на знімку Логунова позує, розвалившись на кріслі і елегантно розстібаючи халатик, виставивши на загальний оточення розкішну фігуру. Доповнювали образ красиві сережки і не менш яскрава взуття.
Проте, незважаючи на красу, шанувальники Логунової не змогли що-небудь сказати, адже знімком вона поділилася в Сторисе.
Після звістки про хворобу екс-дружини Богомолова, Собчак вивалила правду про Віторгана: «Коли я виходила заміж...»
Борги за комуналку б'ють рекорди, але проблем можна уникнути: за що українцям дозволили не платити
Грошові перекази і рахунки блокують, з'явилося термінове повідомлення НБУ: що робити українцям
Нацбанк показав українцям нові гроші, з "папірцями" можна попрощатися: "З 2 червня..."
Як повідомлялося раніше, українська модель і телеведуча Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, постала в жаркому образі.
Красуня опублікувала гарячий кадр, виставивши напоказ свої неймовірні форми.
На знімку Поліна постала в прозорому боді. Груди модель завбачливо приховала.
Зверху боді були прозорі ремінці, які підкреслили стрункість талії і ніжок: "Божественне тіло".
Телеведуча розпустила довгі коси і закрила очі, відкушуючи тістечко.
Примітно, що дружина Ступки позувала, ймовірно, на кухонному столі поруч з мийкою.
"Я сьогодні на домашньому 🏡 Розкажіть як трафік, навантаження, завантаження, що працює, що робите?", - вона підписала фото.
За годину фото зібрало понад 1000 переглядів і трохи коментарів у вигляді смайликів.
Варто відзначити, що зараз на Логунову підписані 106 тисяч чоловік.
Нагадаємо, оголена дружина Ступки виставила напоказ усі свої принади: «Ось це форми!»
Також Politeka писала, гаряча дружина Ступки в прозорому вбранні застигла в непристойній позі: «Хочеш…»
А ще Politeka повідомляла, зухвала дружина Ступки ефектно розсунула ноги в нижньому білизна: "З кожним разом смачніше"