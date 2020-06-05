44-річна українська співачка Наталя Могилевська показала ще один інтимний кадр зі зйомок свого міні-фільму

Як передає Politeka.net, зірка зробила новий пост в своєму мікроблозі в Instagram, нагадавши шанувальникам, що до прем'єри її кіношедевру Меѕѕаде залишилося 6 днів.

В кадрі Наталя в рожевій сукні, яку приспустала на плечах, лежить на дивані, ніжно обнявши партнера по фільму - Олексія Буська, танцюриста і хореографа, який розташувався на підлозі поруч з нею.

Затишне освітлення, "зайчики" від диско кулі і ніжність, якою пронизаний цей кадр - розбурхали користувачів, що поставили за пару годин більше двох тисяч лайків.

Люди пишуть в коментарях, що вже чекають не дочекаються прем'єри кінороботи Могилевської, яка відбудеться 11 червня.

"6 днів ніби так мало, але якщо чекаєш з нетерпінням шедевр, хочеться щоб було як 6 хвилин. Кожен кадр це неймовірна історія. І звичайно ми чекаємо на сцену в душі), це так інтригує, мурашки вже скрізь!!!Level NM 👏Чекаю бестселер!!!"

"Досить вже дражнитися))))). Я вже чекаю з нетерпінням сімейну сварку з биттям посуду))). А взагалі, дякую за такий подарунок. Це, дійсно, несподівана, але довгоочікувана робота. Тим більше такий партнер😍"

"Неймовірний кадр🔥"

"Як красиво і романтично 😍"

"Відразу захотілося послухати ваші пісні і відпочити під них🔥😻"

Нагадаємо, міні-фільм від Могилевської і режисера Германа Ненова буде складатися з п'яти кліпів.

"Всі ці відео об'єднує не тільки спільний сюжет, але і те, що важливо для кожного з вас — любов. Тільки не відомо, а виживе любов взаперті?.. Ця історія близька всім нам, хто пережив карантин. Вона про це...", - так описувала свою роботу артистка.

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