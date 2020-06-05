44-летняя украинская певица Наталья Могилевская показала еще один интимный кадр со съемок своего мини-фильма

Как передает Politeka.net, звезда сделала новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, напомнив поклонникам, что до премьеры ее киношедевра Messаge осталось 6 дней.

В кадре Наталья в приспущенном на плечах розовом платье лежит на диване, нежно обняв партнера по фильму - Алексея Бусько, танцора и хореографа, который расположился на полу рядом с ней.

Уютное освещение, "зайчики" от диско шара и некая нежность, которой пронизан этот кадр - взбудоражили пользователей, поставивших за пару часов более двух тысяч лайков.

Люди пишут в комментариях, что уже ждут не дождутся премьеры киноработы Могилевской, которая состоится 11 июня.

"6 дней вроде так мало, но если ждёшь с нетерпением шедевр, хочется чтобы было как 6 минут. Каждый кадр это невероятная история. И конечно мы ждём сцену в душе), это так интригует, мурашки уже везде!!!Level NM 👏Жду бестселлер!!!"

"Хватит уже дразниться))))). Я уже жду с нетерпением семейную ссору с битьем посуды))). А вообще, спасибо за такой подарок. Это, действительно, неожиданная, но долгожданная работа. Тем более такой партнер😍"

"Невероятный кадр🔥"

"Как красиво и романтично 😍"

"Сразу захотелось послушать ваши песни и побалдеть под них🔥😻"

Напомним, мини-фильма от Могилевской и режиссера Германа Ненова будет состоять из пяти клипов.

"Все эти видео объединяет не только общий сюжет, но и то, что важно для каждого из вас — любовь. Только не известно, а выживет ли любовь взаперти?..

Эта история близка всем нам, кто пережил карантин. Она об этом...", - так описывала свою работу артистка.

Напомним, что развратная Могилевская без белья засветила лишнее в образе медсестры: "Кто следующий на осмотр?".

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