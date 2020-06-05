36-річний український актор і комік Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", здивував забавним сімейним кадром

Як передає Politeka.net, гуморист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постав разом з дружиною Вікторією та п'ятирічною донькою Єлизаветою.

Дівчата позували в однакових білих костюмах з цікавим принтом - жовтими бананами. А от батькові сімейства таке вбрання не дісталося. Але, судячи з виразу обличчя, Юрій аж ніяк не засмутився. Примітно, що всі троє задрали ноги в момент зйомки.

"Всією сім'єю вступили в літо)))", - підписав фото Ткач.

Користувачі кинулися обговорювати пост, щедро нахвалюючи "прекрасних дам", які поряд з коміком.

"Який класний family look!!! ✨❤️"

"Які дівчата красуні 👍"

"Блін такі кльові❤️👍"

"Які гарні бананчики"

"шось я незрозуміла.... а чому ти не в бананах??? шось дівчата тобі обділили😂"

"Папі Юре теж потрібен костюм з бананчиками 😉"

"Юрчик ви дуже крутячі)))))🔥🔥🔥"

"Дівчата - ураган!!!"

Раніше ми повідомляли, Ткач частенько ділиться фото своєї харизматичної доньки у соцмережі. Серед останнього, розпатлана дівчинка умилила своїм виглядом, випрошуючи у батька лимонад. Вона з'явилася з-під столу й подивилася на тата таким поглядом, від якого можуть раозтанути айсберги.

"Ну як можна такому відмовити? )))", - підписав кадри комік.

«Вау, вона так на вас схожа», «ну що за милашка», «красоточка, вся в батька», «красуня!», «диво дивне», «боже, який маленький янгол», «яка гарна родина, і донечка красуня», - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Ткач із «Квартал 95» похвалився своєю «хаткою», фото облетіло мережа: «Крутіше навіть Зеленського».

Як повідомляла Politeka, задоволеного Юрія Ткача застукали з красунею з «Кварталу 95»: «Зовсім скоро ми…».

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