36-річний український актор і комік Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", здивував забавним сімейним кадром
Як передає Politeka.net, гуморист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постав разом з дружиною Вікторією та п'ятирічною донькою Єлизаветою.
Дівчата позували в однакових білих костюмах з цікавим принтом - жовтими бананами. А от батькові сімейства таке вбрання не дісталося. Але, судячи з виразу обличчя, Юрій аж ніяк не засмутився. Примітно, що всі троє задрали ноги в момент зйомки.
"Всією сім'єю вступили в літо)))", - підписав фото Ткач.
Користувачі кинулися обговорювати пост, щедро нахвалюючи "прекрасних дам", які поряд з коміком.
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"Який класний family look!!! ✨❤️"
"Які дівчата красуні 👍"
"Блін такі кльові❤️👍"
"Які гарні бананчики"
"шось я незрозуміла.... а чому ти не в бананах??? шось дівчата тобі обділили😂"
"Папі Юре теж потрібен костюм з бананчиками 😉"
"Юрчик ви дуже крутячі)))))🔥🔥🔥"
"Дівчата - ураган!!!"
Раніше ми повідомляли, Ткач частенько ділиться фото своєї харизматичної доньки у соцмережі. Серед останнього, розпатлана дівчинка умилила своїм виглядом, випрошуючи у батька лимонад. Вона з'явилася з-під столу й подивилася на тата таким поглядом, від якого можуть раозтанути айсберги.
"Ну як можна такому відмовити? )))", - підписав кадри комік.
«Вау, вона так на вас схожа», «ну що за милашка», «красоточка, вся в батька», «красуня!», «диво дивне», «боже, який маленький янгол», «яка гарна родина, і донечка красуня», - писали в коментарях.
Нагадаємо, що Ткач із «Квартал 95» похвалився своєю «хаткою», фото облетіло мережа: «Крутіше навіть Зеленського».
Як повідомляла Politeka, задоволеного Юрія Ткача застукали з красунею з «Кварталу 95»: «Зовсім скоро ми…».
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