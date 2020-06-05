Известная российская актриса Кристина Асмус, жена Гарика Харламова, показала, как приводит себя в порядок

На фото Асмус позирует в бумажной маске, из-под которой можно только увидеть глаза, губы и частично нос красавицы. Волосы Кристина решила оставить распущенными. Актриса лежала на диване и показывала себя в домашнем халате. Кадр получился странным и забавным, сразу даже можно испугаться, увидев такой звезду. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Подписчики ничего не смогли сказать под публикацией или поставить пальцы вверх. Все из-за того, что Асмус выбросила образ в сторис социальной сети, где подобных возможностей нет, но так и хочется сказать: "Бедный Харламов".

Ранее мы сообщали, что известная российская актриса Кристина Асмус призналась, какой у нее девиз по жизни.

Асмус решила раскрыть себя поклонникам с новой стороны. Так, звезда поделилась селфи, на котором она позирует в простой белой футболке с забавной подписью «Блин, я забыла». Судя по всему, Асмус считает, что эта фраза идеально характеризует ее по жизни.

Сообщалось, что 32-летняя российская актриса Кристина Асмус устроила переполох в соцсети, люди "выстроили в очередь", чтобы оставить комментарий.

Актриса опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором раскинулась на диване. Кристина предстала в малиновом пальто, голубых джинсах и белых кроссовках. Звезда закинула одну ногу на другую и расставила руки - "полный расслабон".

Напомним, скандальная Асмус показала настоящую себя, фото облетело сеть

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