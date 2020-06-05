Известная российская актриса Кристина Асмус, жена Гарика Харламова, показала, как приводит себя в порядок
На фото Асмус позирует в бумажной маске, из-под которой можно только увидеть глаза, губы и частично нос красавицы. Волосы Кристина решила оставить распущенными. Актриса лежала на диване и показывала себя в домашнем халате. Кадр получился странным и забавным, сразу даже можно испугаться, увидев такой звезду. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Подписчики ничего не смогли сказать под публикацией или поставить пальцы вверх. Все из-за того, что Асмус выбросила образ в сторис социальной сети, где подобных возможностей нет, но так и хочется сказать: "Бедный Харламов".
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Сообщалось, что 32-летняя российская актриса Кристина Асмус устроила переполох в соцсети, люди "выстроили в очередь", чтобы оставить комментарий.
Актриса опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором раскинулась на диване. Кристина предстала в малиновом пальто, голубых джинсах и белых кроссовках. Звезда закинула одну ногу на другую и расставила руки - "полный расслабон".
Напомним, скандальная Асмус показала настоящую себя, фото облетело сеть
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