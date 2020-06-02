Популярная российская актриса Кристина Асмус честно рассказала о том, как складываются ее отношения с мужем, комиком Гариком Харламовым после выхода скандального фильма «Текст»

Тему семейных отношений она обсудила в разговоре с писателем Александром Цыпкиным, который опубликовала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Как известно, фильм «Текст» вызвал широкий резонанс, так как Кристина сыграла в нем обнаженная, а интимная сцена была очень реалистичной. После фильма на актрису обрушился шквал ненависти, но, как признается сама Асмус, от предложений по работе нет отбоя.

В интервью она призналась, что семейная жизнь после фильма изменилась и теперь они с мужем очень редко видятся. Недавно семейство переехало в большой четырехэтажный дом, который Харламов, по словам Кристины, купил за собственные деньги. Актриса также рассказала, что не участвует в семейном бюджете, все оплачивает Гарик.

«Мы мало пересекаемся. Видимся только ночью у холодильника», – заявила Асмус, отметив, что благодаря этому их брак довольно крепкий.

Харламов сейчас по-прежнему занят на съемках Comedy Club, а Кристина увлечена построением своей карьеры.

Стоит отметить, что разногласия в звездной паре все же бывают. Самые частые споры возникают из-за воспитания их общей дочки, траты денег и взглядов на жизнь в целом. При этом, оба артиста плохо относятся к зависимости и излишнему пиару.

В сети стали обсуждать интервью звезды.

"С удовольствием посмотрела! Вы супер!!!", "А ещё! Как «Гарик попросил меня не материться», "Кристина вы крутая", - пишут люди.

Напомним, что скандальную Асмус заклевали после новой выходки, сеть кипит: "Как Харламов это терпит?".

Как сообщала Politeka, скандальная Асмус проговорилась о конфликте с Харламовым: «Гарик вешается».

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