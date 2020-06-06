Відома модель Ана Чері показала незвичайно ніжний образ, не приховуючи свою красу

На фото Ана позує в квітковому платті. Чері стала в профіль і розвернулася обличчям до камери, тримаючись рукою за фіранку. Завдяки такому ракурсу зірка показала свої пишні форми, які ледве вмістилися в напівпрозору тканину. Фото вийшло досить ніжним і навіть пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні я тільки посилаю вам позитивні думки і любов", - написала під фото красуня.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Прекрасна", "Прекрасна", "Ух ти, красуня, сподіваюся у тебе будуть відмінні вихідні", "Дивовижна краса", "Так гарно виглядаєш", "Афродіта".

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері захопила ідеальним виглядом під час вечірньої фотосесії в оксамитовому бікіні.

Цього разу дівчина показала всю себе в новому іміджі і поділилася новим кадром на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Знаменитість підкреслила свої переваги модним купальником з ніжно-рожевого барата, прорекламувавши той прямо на пляжі.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників черговим гарячим фото в міні-бікіні.

Тіло Чері настільки чудово виглядає, що від нього не можна відірватися. Пікантності знімку додає те, що красуня розв'язала ліфчик, і тримала його за лямки. Бретельки натяглися, починаючи з потилиці.

Нагадаємо, Ана Чері в образі розкішної ляльки Барбі "підсмажила булочки" на пляжі

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