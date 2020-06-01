Американская фитнес-модель Ана Чери показала, как развлекается на побережье в нюдовом купальнике

Как известно, молодая знаменитость прославилась благодаря своей любви к съемкам в самых провокационных образах после тренировок. Девушка любит баловать фанатов кадрами из спортивных занятий, со своих тренировок для похудения и рассказывать о том, что помогает держать ей мышечную массу в тонусе. При этом результатом всех упражнений Чери делится в социальной сети Инстаграм, позируя в купальниках на отдыхе, пишет Politeka.

В этот раз Ана показала, как отдыхала на пляже в персиковом купальнике с необычными вырезами на груди и совсем ее не скрывающую. Девушка подчеркнула свой образ не только удачным ракурсом, позируя для новой фотосессии, но еще и дополнила его аккуратной укладкой и мини-серьгами-кольцами из золота. Фанаты не остались равнодушны к нежному образу девушки:

«Ты действительно красивая», «Персиковая мечта🔥», «Мне тоже хочется иметь возможность отдыхать также шикарно😢😢😢», Боже, какая шикарная крошка», «😍😍😍😘», «Боже мой, это просто вау», «Awesomely🔥Fantastic🍯💦!», «Твое тело просто идеально😍❤️», «Пожалуйста, я с тобой», «Waww великолепная фигура 100% ИДЕАЛЬНО 😍💖🌹🌹💐💐», «Великолепный видок 😍💕❤️💕❤️😍», «Ты просто таки расцветший цветок», «Ты моя ягода».

Также на солнечном фото звезда появилась в жарком купальнике ярко-золотистого оттенка, который совсем не скрывал пышные формы модели, причем из-за завязок на лифчике и трусиках девушки, натянутая ткань смотрится так, словно вот-вот порвется. Ана же на кадре улыбается и выставив руку вверх, показывает знак "мира". Похоже, девушка стала выглядеть еще привлекательнее после специальных тренировок. Фитнес-модель знает, как добиться идеальных резьтатов.

«✌🏼 Счастливого дня. В прошедшие выходные Палм-Спрингс было так весело! Но эта 116 ° жара была похожа на то, как открыть дверцу духовки и просто стоять там 🔥🔥 Но мы оставались спокойными и веселились с нашими друзьями 💛», - рассказала девушка под постом.

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