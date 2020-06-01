Американская фитнес-модель Ана Чери рассказала, благодаря чему у нее такая фантастическая фигура

Звезда опубликовала горячий снимок, позируя на столе, сообщает Politeka.net.

Модель была в черном топе с прозрачной сеточкой в районе груди. Узкий топик обтянул невероятные прелести красотки. Грудь выпирала и, казалось, сейчас выпрыгнет из одежды.

На тонкой талии держались облегающие леггинсы. Заметен пресс из кубиков красотки.

Стройные ножки, красивые бедра - все это просто достойно зависти.

Ана распустила длинные прямые волосы. Модель смотрела в камеру из-под пышных ресниц и улыбалась, на ее губах заметен красивый блеск: "Красота!".

В руках Чери держала стаканчик для коктейлей. В посте рассказала о протеиновых напитках.

"Протеиновые коктейли - это быстрый, простой и легкий способ дать вашему телу строительные блоки, необходимые для восстановления", - написала модель.

При приготовлении нужно точно знать, количество граммов белка и калорий.

За восемь часов пост собрал почти 60 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети остались в восхищении от фото. Люди написали массу комплиментов фигуре звезды и, в целом, ее внешности.

Напомним, Ана Чери предстала в соблазнительном леопардовом белье со звериным принтом и черными вставками по бокам, без стеснения демонстрируя свой пышный бюст.

Наряд выгодно акцентировал внимание на аппетитные формы красотки, а также железный пресс и округлые бедра.

Ранее сообщалось, что Ана Чери предстала в золотом бикини. Тело модели чудесно выглядит и от него нельзя было оторваться. Пикантности снимку придает то, что красотка развязала лифчик, и держала его за лямки.

Напомним, что Ана Чери подчеркнула пышные формы тесным мини: "Оглушающая красота"

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