Відома українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної співачки Софії Ротару, показала незвичайну себе

На фото красуня стоїть в блискучих штанях і різнобарвній шубці, яку трохи спустила. Образ Кей доповнила гумкою на голові, з-під якої вилися волосся. Соня стояла на босоніжках з великим каблуком, щоб вигідно виглядати в кадрі у весь зріст. Фотографія, що була зроблена на студії, вийшла досить цікавою і сміливо., так і хочеться написати: "Яка наречена". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Іноді дуже потрібно додавати кольору в своє життя, експериментувати над стилем і насолоджуватися особистим вибором", - написала Соня під фото.

Фанати встигли поставити майже 200 лайків і написали кілька коментарів:

"Вибрали весільну сукню)", "Це справжня мить вічності", "Дивно".

Раніше ми повідомляли, що племінниця української співачки Софії Ротару Соня Кей показала фанатам, як вибирає весільну сукню.

«Ну, і з фатою. Я вже заплуталася у цій красі. Капець!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Соня Кей позує в трьох різних сукнях, які їй подобаються більше за інших.

Повідомлялося, що племінниця легендарної артистки Софії Ротару Соня Кей вперше з'явилася на публіці після смерті її батька.

Так, артистка анонсувала конкурс, присвячений своєї нової пісні. І навіть пообіцяла прихильникам грошові призи.

Сам пост супроводжувався знімком, де Соня Кей лежить на палубі корабля, прикриваючи пікантне місце рукою.

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