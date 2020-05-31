29-летняя украинская певица Соня Кей, которая пошла по стопам своей звездной тети Софии Ротару, похвасталась стройной фигурой

Как передает Politeka.net, начинающая звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм бэкстейдж- снимок. Девушка показала то, что происходило за кадром ее грядущей фотосессии.

Брюнетка попозировала на фоне бассейна в одних трусиках и белой короткой водолазке. Девушка знает, как выглядит ее фигура, поэтому не стесняется ее демонстрировать, при этом ей есть чем похвастаться.

«Чем больше любви, мудрости, красоты, доброты вы откроете в самом себе, тем больше вы заметите их в окружающем мире. 🤍», - такой умной цитатой решила подписать свой снимок Соня Кей.

Фолловеры уже успели написать несколько комментариев.

«Какая фигура у вас Соня 🚀🚀🚀любая девушка позавидует 😻Скажите как вам удаётся так держать себя в форме ? Это невероятно 😻😻😻», «Как всегда непревзойденная», -пишут люди.

Ранее мы сообщали, что 29-летняя украинская певица Соня Кей обескуражила откровенной фотосессией.

На снимке красотка предстала наполовину обнаженной. На ней была одета пышная зеленая юбка, а вот выше пояса не было ничего. Девушка развалилась в кресле и посветила своими «мячиками», которые были едва прикрыты руками певицы. Кей закинула голову и закрыла глаза, что придало ее образу особой пикантности.

Напомним, что Соня Кей сняла лифчик и посветила "персиками" на камеру: аж глаза разбегаются.

А еще Politeka писала, что племянница Ротару дерзнула нарядом без нижнего белья: "Учитесь, пока...".

Также Politeka сообщала, что Соня Кей выгнулась в прозрачном наряде: "Тетя видела этот разврат?".