Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, похвасталась прелестями вместе с подружкой

Девушка решила показать свои формы во всей красе, а также показать свои подружку, с которой проводит свободное время. Причем обе красотки позировали в стильных купальниках, собвсем не скрывающие их достоинства, сообщает Politeka.

Так, Алена и ее подруга позировали в кислотно-оранжевых бикини, подчеркнувших их необычные и стройные фигуры. При этом сама она акцентировала внимание на ее татуировках на руках:

«Девушки с татуировками За/Против?👇🏻 Хотя если Вы мои подписчики, то как можно писать против😛», - написала Алена.

Поклонники тут же отреагировали:

«Против», «Против», «🤩🤩🤩🤩ЗА. !!!», «Отличные красоточки😍🔥🔥», «Кто это с тобой на фото??», «Yzas😢», «Мне кажется они кончают сами от себя, стоит им только в зеркало посмотреть», «Hälsa från mig när du är i Kiev! @ricibra», «Бубль гум, хочется продолжени», «Хороши станочки☺», «Two train wrecks personified!😵», «Как можно настолько изуродовать себя силиконовыми шарами и безобразными татуировками? Ничего живого..», «Такие худенькие... жаль мне вас было бы после Меня. Хотяяяя...)».

Ранее модель, которая прославилась не обычной стройностью при росте свыше 170 см, в этот раз решила показать, как занимается уходом за собой и своей кожей, чтобы та имела идеальный золотистый загар. Тем не менее, желание преобразить себя оценили не все пользователи сети.

Девушка решила рассказать, что она любит солярий, но главное знать меру. Раз в неделю она ходит в горизонтальный солярий с темным кремом на 200 бронзантов.

"Объясню почему солярий мне пошёл на пользу, а не во вред. У меня жирная кожа лица, склонная к высыпаниям. Любые средства которые мне советовали, не давали нужного эффекта. Я просто блещу как новогодняя елка и все) а забивать поры матирующей пудрой мне как-то не хочется. Солярий же оказался идеальным вариантом для меня".

Напомним, украинская Кардашьян запихнула нереальные размеры под тонкую маечку.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян соблазнила пикантным видом в "золотом" бикини.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула косуху и показала свое пышное "добро".