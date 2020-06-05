Звезду бренда нижнего белья "Victoria's Secret" Жизель Оливейра не даром называют одной из самых красивых женщин

Красотка часто публикует горячие фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. В этот раз модель предстала в соблазнительном черном топе на пуговицах и с глубоким декольте.

Модель сделала селфи, стоя возле окна, в отражении которого видны высокоэтажки. Модель сделала две игривые гульки на голове.

Макияж в виде стрелок на веках и глянцевых губ - лишь подчеркнул невероятную красоту знаменитости.

Сережки и колье блестели на Жизель, и придавали образу некой элегантности.

Модель посветила большой грудью без белья под бархатной тканью топа: "Эх, как прекрасна".

На одном из снимков звезда нагнулась, выставив назад свою пятую точку в маленьких джинсовых шортах.

Всего за 20 минут пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхищались красоткой, ее шикарной фигурой, и также отметили, что она выбрала идеальные фоны для горячих фото.

Напомним, Жизель Оливейра предстала в черном топе, с необычным вырезом, идущем от плеча и образующем откровенное декольте.

Также модель надела маленькие белые шортики, которые открыли виды на красивые, ровные и стройные ножки.

Звезда решила завершить образ черными лаковыми туфельками на шпильке.

Ранее сообщалось, что Жизель Оливейра надела джинсовые штаны с высокой посадкой и топ, под который она не стала надевать белье. Когда модель повернулась спиной к камере, она засветила часть своей груди.

Всего за 20 минут пост звезды собрал почти 5 тысяч лайков.

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