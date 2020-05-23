Звезда бренда нижнего белья "Victoria's Secret" Жизель Оливейра предстала в жарком образе

Красотка опубликовала яркие снимки в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Горячая модель предстала в черном топе, с необычным вырезом, идущем от плеча и образующем откровенное декольте.

Также Жизель надела маленькие белые шортики, которые открыли виды на красивые, ровные и стройные ножки.

Оливейра решила завершить образ черными лаковыми туфельками на шпильке.

Модель распустила волосы и все равно сумела засветить сияющую сережку в ухе.

Пышная грудь, тонкая талия, округлые бедра и длинные ножки - фигуре звезды можно только позавидовать: "Ах, не налюбоваться".

На снимках красотка приняла две позы: присела на корточки, слегка раздвинув ноги, и посветив упругими ягодицами; и встала во весь рост немного ссутулившись.

Всего за 15 минут пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали модель комплиментами, а также признавались в любви.

Примечательно, что на страницу знаменитости подписаны 1,3 миллиона пользователей сети.

Напомним, Жизель Оливейра надела футболку и черные трусики-бикини. На одном из фото коллажа жгучая красотка приподнимает одежду, обнажая свой плоский живот и стройную фигуру, а на других демонстрирует на камеру пятую точку.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра опубликовала архивное фото, на котором позирует в одном купальнике. Снимок был сделан летом 2019 года.

На фото, стоя на падлборде на фоне заката, она позирует в нежном красном купальнике.

Напомним также, что Жизель Оливейра предстала в красивом черном костюме, который состоял из короткой юбки и кофты с длинным рукавом. Фото получилось завораживающим.

Напомним, что Жизель Оливейра без белья показала роскошное тело в комбинезоне: идеальный ракурс.

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра понежилась на солнце, выставив напоказ аппетитные прелести: «Конфетка».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра втиснула сладкие места в тесный корсет: «Ух, горячо».