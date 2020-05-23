Звезда бренда нижнего белья "Victoria's Secret" Жизель Оливейра предстала в жарком образе
Красотка опубликовала яркие снимки в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Горячая модель предстала в черном топе, с необычным вырезом, идущем от плеча и образующем откровенное декольте.
Также Жизель надела маленькие белые шортики, которые открыли виды на красивые, ровные и стройные ножки.
Оливейра решила завершить образ черными лаковыми туфельками на шпильке.
Модель распустила волосы и все равно сумела засветить сияющую сережку в ухе.
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Пышная грудь, тонкая талия, округлые бедра и длинные ножки - фигуре звезды можно только позавидовать: "Ах, не налюбоваться".
На снимках красотка приняла две позы: присела на корточки, слегка раздвинув ноги, и посветив упругими ягодицами; и встала во весь рост немного ссутулившись.
Всего за 15 минут пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети осыпали модель комплиментами, а также признавались в любви.
Примечательно, что на страницу знаменитости подписаны 1,3 миллиона пользователей сети.
Напомним, Жизель Оливейра надела футболку и черные трусики-бикини. На одном из фото коллажа жгучая красотка приподнимает одежду, обнажая свой плоский живот и стройную фигуру, а на других демонстрирует на камеру пятую точку.
Ранее мы писали, что Жизель Оливейра опубликовала архивное фото, на котором позирует в одном купальнике. Снимок был сделан летом 2019 года.
На фото, стоя на падлборде на фоне заката, она позирует в нежном красном купальнике.
Напомним также, что Жизель Оливейра предстала в красивом черном костюме, который состоял из короткой юбки и кофты с длинным рукавом. Фото получилось завораживающим.
Напомним, что Жизель Оливейра без белья показала роскошное тело в комбинезоне: идеальный ракурс.
Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра понежилась на солнце, выставив напоказ аппетитные прелести: «Конфетка».
Также Politeka писала, что Жизель Оливейра втиснула сладкие места в тесный корсет: «Ух, горячо».