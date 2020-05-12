Модель Жизель Оливейра, которая является одним из «ангелов» бренда нижнего белья Victoria's Secret, поделилась соблазнительным кадром
Новое фото звезда опубликовала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке Жизель предстала в красивом черном костюме, который состоял из короткой юбки и кофты с длинным рукавом. Юбка обтянула бедра красотки, сделав акцент на стройные ножки звезды. Но Жизель этого показалось мало, она подняла руки, оголив самое вкусное место – свой плоский животик. Стоит отметить, что кадр получился очень соблазнительным. Модель позировала на фоне цветущего дерева.
За день пост Оливейры собрал более 22 тысяч лайков. В комментариях ей оставили много восторженных отзывов.
«Почему иностранки такие красивые?», «Ангел», «Что ж, ты мне нравишься», «Прекрасное выражение расслабления», «Вы очень красивые в этих удивительных позах», «Я действительно тебя люблю», «Супер», «Идеальное начало прекрасного утра», «Мое вдохновение», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Жизель Оливейра позировала в соблазнительном костюме, который полностью обтянул ее идеальнее формы. Модель отказалась от белья, поэтому ее грудь просвечивалась через тонкую ткань.
Кроме этого, 26-летняя красотка недавно устроила жаркую фотосессию дома. Она занималась спортом и решила сфотографировать себя во всей красе.
Напомним, что Жизель Оливейра без белья показала роскошное тело в комбинезоне: идеальный ракурс.
Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра понежилась на солнце, выставив напоказ аппетитные прелести: «Конфетка».
Также Politeka писала, что Жизель Оливейра втиснула сладкие места в тесный корсет: «Ух, горячо».