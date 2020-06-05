Відома модель Сьюзі Кортес, володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала відверту фотосесію

На кадрах Сьюзі позує без одягу, прикривши тіло лише прозорою білизною з мереживами. Кортес розсунула ноги, спокусливо влаштувавшись на ліжку. Волосся модель залишила розпущеним, а сама максимально вигнулась, показуючи найпікантніше на камеру. На другий публікації можна помітити, що дівчата знімає фотограф в футболці Playboy. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик майже 20 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Круто", "Прекрасно", "Чудово", "Коштовність", "Русалка", "Королева спокуси".

Раніше ми повідомляли, що фітнес-модель Сьюзі Кортез блиснула бездоганною фігурою в міні шортиках.

Красуня вляглася відпочивати на диванчик. На ній були екстремально маленькі шортики, які ледь прикривали її «п'яту точку». Кортез розвалилася таким чином, щоб у всій красі показати шанувальникам свою головну гордість. Груди модель прикрила маленьким топом, в який ледь влізла її силіконові груди.

Повідомлялося, що володарка найкрасивіших сідниць і знаменита фітнес-модель Сьюзі Кортез похвалилася спокусливим фото.

Дівчина радує відвертими знімками своїх шанувальників, кожен раз вона вибирає яскраві луки. Нове фото не стало виключенням з правил. На ньому пекуча брюнетка розмістилася на ліжку в одному лише білизну.

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