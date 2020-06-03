Бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", каждый раз предстает в соблазнительных образах
Красотка любит будоражить публику горячими фотографиями в Инстаграм, передает Politeka.net. В этот раз звезда предстала в красном купальнике, который выделил ее грудь.
Модель расставила ножки в красных длинных сапогах и между ними поставила красную шляпку, прикрыв самые интимные места: "Настоящая шалунья".
Кортес распустила длинные волнистые волосы, уложив одну часть из них вперед.
Знаменитость смотрела вперед, сделав "кошачий" взгляд, при этом она приоткрыла губы.
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"Доброе утро, любимые 🥰🥰🥰🥰", - написала Сьюзи.
Всего за час пост собрал более 3000 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети признавались красотке в любви, также желали доброго утра. Люди говорили о том, что красотке очень идет красный и предложили ей почаще в нем появляться.
Подчеркнем, что сейчас на страницу модели подписаны 2,2 миллиона пользователей сети.
Напомним, Сьюзи Кортес позировала в маечке на тонких бретельках, которые едва удерживали ее пышные формы. Заметно, как грудь приподнялась в тесной одежде и едва не выпадает.
Модель закинула набок шелковистые волосы и смотрела в камеру.
Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала в колготках в сеточку, элегантно застыв на камеру без белья.
Образ модели завершали различные украшения на руках и сережки в ушах.
«Фотографируюсь с радостью», - говорится в сообщении.
Напомним также, что Сьюзи Кортес показала себя в черном белье из веревочек и латексном пиджаке, дополнив образ стильными серьгами. Волосы модель собрала в хвост, а сама смотрела дерзким взглядом в объектив.
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