Модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, сверкнула тату в пикантном месте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Тренировки тут хороши», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кортез позирует в спортивном белье на камеру, элегантно его оттянув и показав тату в пикантном месте. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это нереально», «божественная форма», «красотулька», «бомбезное тело!», «Вау, вот это памп! Нереальный», - пишут они.

До этого мы писали, что обладательница самых красивых ягодиц в мире Сьюзи Кортез сверкнула идеальными изгибами в крохотном топе.

«Волна позитива», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кортез позирует в крохотном топе, демонстрируя внушительный бюст. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, черная пантера», «очень, очень, очень красиво», «бомбезная», «вау, какая красотка!», «принцесса», «роскошная», «боже, какие изгибы! Мечта», - пишут они.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц засветила лишнее в расстегнутых джинсах.

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц сверкнула своей гордостью в кружеве.

А еще Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц без стыда сняла белье и оседлала тренажер.