Племінниця української співачки Софії Ротару Соня Кей показала підписникам, як вибирає весільну сукню

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ну, і з фатою. Я вже заплуталася у цій красі. Капець!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Соня Кей позує в трьох різних сукнях, які їй подобаються більше за інших.

Звернемо увагу, що на одному зі знімків Кей написала «Любоууу», а також зізналася, що відчуває неймовірні емоції. Проте її прихильники не змогли що-небудь сказати, оскільки кадри зірка викинула в Сторіс.

Влітку у дівчини заплановане весілля з хокеїстом, який молодший за неї на три роки. Виконавиця розповідала, що різниця в віці її зовсім не бентежить. За її словами, це сімейне, адже її батько також трохи молодший від матері.

Проте співачка вирішила перенести весілля у зв'язку зі смертю батька.

«Мама зателефонувала мені і сказала – тато помер. У мене просто був такий шок, що я не розуміла, що відбувається. Тому що вони з мамою приїхали з Ізраїлю, де його лікували від онкології, і все вилікували, все було добре. Але нам сказали, що це був тромб, він обірвався, і батько помер за секунду», – розповіла Sonya Kay.

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