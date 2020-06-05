Племянница украинской певицы Софии Ротару Соня Кей показала подписчикам, как выбирает свадебное платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Ну, и с фатой. Я уже запуталась в этой красоте. Капец!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Соня Кей позирует в трех разных платьях, которые нравятся ей больше других.

Обратим внимание, что на одном из снимков Кей написала «Любоууу», а также призналась, что испытывает невероятные эмоции. Однако ее поклонники не смогли что-либо сказать, поскольку кадры звезда выбросила в Сторис.

Летом у девушки запланирована свадьба с хоккеистом, который младше нее на три года. Исполнительница рассказывала, что разница в возрасте ее вовсе не смущает. По ее словам, это семейное, ведь ее отец также немного младше матери.

Однако певица решила перенести свадьбу в связи со смертью отца.

«Мама позвонила мне и сказала – папа умер. У меня просто был такой шок, что я не понимала, что происходит. Потому что они с мамой только приехали из Израиля, где его лечили от онкологии, и все вылечили, все было хорошо. Но нам сказали, что это был тромб, он оборвался, и отец умер за секунду», – рассказала Sonya Kay.

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