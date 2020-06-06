Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) розбурхує уяви шанувальників гарячими знімками та відео

Зірка має шикарну фігуру, завдяки заняттям спортом, і гріх не похвалитися ідеальними формами, пише Politeka.net.

Так, в одному з недавніх сторіз модель з'явилася в гарячому образі. Красуня одягла тигровий топік. Маленький верх одягу був дуже коротким, тому з-під нього визирнула частина оголених грудей: "Ух, які принади".

Модель підняла руку в одному з кадрів, ледь не засвітивши найінтимніше.

Також Кассандра позувала в крихітних трусиках-бікіні, які натяглися вище стегон красуні.

Соковиті груди, тонка талія, пишні сідниці і рівні ніжки - хіба від такої зірки можна відірватися.

Варто відзначити, що Сьєнега розпустила волосся, додавши образу якоїсь грайливості.

Оскільки відео було оприлюднено в сторіз, воно не зібрало масу коментарів та лайків, хоча гідне цього.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега постала в салатовому бікіні, яке ледь утримувало її "багатства". Купальник тримався на прозорих бретельках, що виглядало дуже цікаво.

Маленькі клаптики тканини на грудях, що нагадують зірочки, натяглися на пишних грудях.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега постала у прозорому топі, який відкрив види не тільки на її пишні груди, але і на тонку талію. Зірка зафарбувала інтимні місця сірими крапками.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега постала в обтягуючому спортивному костюмі. Короткий топ ледве вміщав її неосяжні груди, які ледь не випадали з нього.

Нагадаємо, що безсоромна Кассандра Сьєнега розставила ноги і посвітила пружними «апельсинками»: «Так смачно».

Як повідомляла Politeka, гаряча Кассандра Сьенєга показала, що ховає під сорочкою: "Ах, ти ж пустунка".

Також Politeka писала, що брюнетка з Playboy ледве втримала вистрибує бюст в купальнику: "Вогняне тіло".