Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) умеет привлекать внимание мужчин

Красотка активно ведет Инстаграм, где регулярно выкладывает соблазнительные фото, передает Politeka.net.

Так, на снимке одного из последнего поста звезда предстала в распахнутой белой рубашке. Звезда появилась во всей красе, забыв надеть лифчик: "Ах, ты ж игрунья".

Кассандра зажала груди руками, еще больше выделив пышные объемы.

Тонкая талия и упругий живот - это также от чего нельзя отвести взгляда. Выглядит Кассандра великолепно.

К слову, звезда также позировала в трусах, которые натянула выше бедер. В результате их красота была подчеркнута.

На руке модели блестел браслет, что и стало завершением столь горячего образа.

Сьенега не только смотрела в камеру, но и закрывала глаза, поднимая подбородок. Таким образом, получилось будто красотка испытывала наслаждение

За четыре часа пост собрал более 8000 лайков и много комментариев. Пользователи сети не могли оторваться от прекрасной фигуры звезды. Люди писали, что Кассандра прекрасна и ее тело достойно только похвалы.

Напомним, Кассандра Сьенега позировала в ярком бикини, которое как нельзя лучше подчеркнуло ее прекрасную фигуру.

Верх купальника натянулся на пышной груди. Казалось, что прелести вот-вот выпрыгнут наружу. Кроме того, грудь внизу немного высунулась.

Красотка распустила волосы, которые тут же стал развивать ветер, ведь она была на пляже.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега предстала в прозрачном платье, которое имело глубокое декольте.

Модель немного спустила с плеч откровенный наряд, едва не засветив свою упругую грудь.

Напомним, что звезда Playboy Кассандра Сьенега выставила аппетитные "булочки" в бикини: "Ого, нереальные".

А еще Politeka писала, что раздетая брюнетка из "Playboy" Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая звезда Playboy Кассандра Сьенега еле втиснула роскошные формы в кружево: «Так жарко!».