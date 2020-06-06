Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) будоражит воображения поклонников горячими снимками и видео

Звезда обладает шикарной фигурой, благодаря занятиям спортом, и грех не похвастаться идеальными формами, пишет Politeka.net.

Так, в одном из недавних сториз модель предстала в горячем образе. Красотка надела тигровый топик. Маленький верх одежды был очень коротким, поэтому из-под него выглянула часть обнаженных грудей: "Ух, какие прелести".

Модель приподняла руку в одном из кадров, едва не засветив самое интимное.

Также Кассандра позировала в крохотных трусиках-бикини, которые натянулись выше бедер красотки.

Сочная грудь, тонкая талия, пышные ягодицы и ровные ножки - разве от такой звезды можно оторваться.

Стоит отметить, что Сьенега распустила волосы, придав образу некой игривости.

Поскольку видео было обнародовано в сториз, оно не собрало массу комментариев и лайков, хотя достойно этого.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в салатовом бикини, которое едва удерживало ее "богатства". Купальник держался на прозрачных бретельках, что выглядело очень интересно.

Маленькие лоскутки ткани на груди, напоминающие звездочки, натянулись на пышной груди.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега предстала в прозрачном топе, который открыл виды не только на ее пышную грудь, но и на тонкую талию. Звезда закрасила самые интимные места серыми точками.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега предстала в обтягивающем спортивном костюме. Короткий топ еле вмещал ее необъятную грудь, которая чуть не вываливалась из него.

Напомним, что бесстыжая Кассандра Сьенега расставила ноги и посветила упругими «апельсинками»: «Так вкусно».

Как сообщала Politeka, горячая Кассандра Сьенега показала, что прячет под рубашкой: "Ах, ты ж игрунья".

Также Politeka писала, что брюнетка из Playboy еле удержала выпрыгивающий бюст в купальнике: "Огненное тело".