Известная мексиканская модель журнала «Playboy» Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) поразила своих поклонников откровенным домашним образом

Свежий снимок звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка развлекалась возле бассейна в игривом купальнике. Верх купальника был в виде апельсинок, а низ – арбузика. Таким образом Кассандра буквально засветила свои «апельсинки» в тесном бикини. Модель присела, раздвинув ноги и выставив на всеобщее обозрение свои пышные, аппетитные формы.

За несколько часов пост звезды собрал более 10 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Это бикини огонь», «Просто любовь», «Черт, это целый фруктовый салат», «Невероятно», «Хочу кусочек этого арбуза», «Я хочу съесть эти апельсины и арбуз. Они выглядят так вкусно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега поделилась фото, на котором она греется на солнышке в очень соблазнительном наряде. Кассандра надела розовые обтягивающие шортики, которые подчеркнули ее широкие бедра. Топ модель оставила топ почти расстегнутым, забыв надеть под него белье, в результате чего грудь модели практически вывалилась из него. Красотка решила сделать образ еще горячее, раздвинув ноги.

Напомним, что раздетая Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" повертела бедрами в бесстыжем бикини: "Огненная красотка".

Также Politeka писала, что жгучая Кассандра Сьенега из "Playboy" расставила ноги в прозрачном платье без белья: "Жарища".