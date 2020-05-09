Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала невероятные формы на пляже

Красотка не стесняется, а наоборот гордится своим телом, о чем говорят ее многочисленные откровенные фото, передает Politeka.net.

Так, знаменитость представила очередное горячее фото в своем Инстаграм.

На снимках модель позировала в ярком бикини, которое как нельзя лучше подчеркнуло ее прекрасную фигуру.

Верх купальника натянулся на пышной груди. Казалось, что прелести вот-вот выпрыгнут наружу. Кроме того, грудь внизу немного высунулась.

Крохотные плавки-бикини модель натянула выше бедер, чтобы подчеркнуть их красоту.

Груди и бедра - это не все, чем притягивает взгляд фото. Также нельзя не увидеть тонкую талию, упругий живот и ровные ножки Сьенеги.

Красотка распустила волосы, которые тут же стал развивать ветер, ведь она была на пляже.

На Кассандре практически нет макияжа, впрочем, как и всегда. Выглядит она натурально, а ее кожа будто сияет.

За 11 часов пост собрал более 8000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу слов восхищения звезде. "Огненное тело", - написал один из поклонников.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега показала свои красивые формы. Звезда позировала в белом купальнике с пикантными вырезами.

Купальный наряд приоткрывал виды на самые сочные места и обтягивал шикарные прелести.

Напомним, Кассандра Сьенега надела розовые обтягивающие шортики, которые подчеркнули ее широкие бедра.

Топ модель оставила почти расстегнутым, забыв надеть под него белье, в результате чего грудь практически вывалилась из него. Красотка решила сделать образ еще горячее, раздвинув ноги.

Напомним, что звезда Playboy Кассандра Сьенега выставила аппетитные "булочки" в бикини: "Ого, нереальные".

А еще Politeka писала, что раздетая брюнетка из "Playboy" Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая звезда Playboy Кассандра Сьенега еле втиснула роскошные формы в кружево: «Так жарко!».