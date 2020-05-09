Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала невероятные формы на пляже
Красотка не стесняется, а наоборот гордится своим телом, о чем говорят ее многочисленные откровенные фото, передает Politeka.net.
Так, знаменитость представила очередное горячее фото в своем Инстаграм.
На снимках модель позировала в ярком бикини, которое как нельзя лучше подчеркнуло ее прекрасную фигуру.
Верх купальника натянулся на пышной груди. Казалось, что прелести вот-вот выпрыгнут наружу. Кроме того, грудь внизу немного высунулась.
В сеть просочились кадры с Кароль, вырезанные из эфира «Голоса»: «Ждем свадьбу с Даном»
Соблазнительную Ким Кардашьян застукали ночью на пляже: в песке и без купальника
Ани Лорак, Киркорова и Малахова уличили в разврате, дошло до вызова врачей: кадры кутежа
Брежнева с Меладзе напугали изуродованными лицами, пару не узнать: «Жуть. Вообще не весело»
Крохотные плавки-бикини модель натянула выше бедер, чтобы подчеркнуть их красоту.
Груди и бедра - это не все, чем притягивает взгляд фото. Также нельзя не увидеть тонкую талию, упругий живот и ровные ножки Сьенеги.
Красотка распустила волосы, которые тут же стал развивать ветер, ведь она была на пляже.
На Кассандре практически нет макияжа, впрочем, как и всегда. Выглядит она натурально, а ее кожа будто сияет.
За 11 часов пост собрал более 8000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу слов восхищения звезде. "Огненное тело", - написал один из поклонников.
Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега показала свои красивые формы. Звезда позировала в белом купальнике с пикантными вырезами.
Купальный наряд приоткрывал виды на самые сочные места и обтягивал шикарные прелести.
Напомним, Кассандра Сьенега надела розовые обтягивающие шортики, которые подчеркнули ее широкие бедра.
Топ модель оставила почти расстегнутым, забыв надеть под него белье, в результате чего грудь практически вывалилась из него. Красотка решила сделать образ еще горячее, раздвинув ноги.
Напомним, что звезда Playboy Кассандра Сьенега выставила аппетитные "булочки" в бикини: "Ого, нереальные".
А еще Politeka писала, что раздетая брюнетка из "Playboy" Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".
Также Politeka сообщала, что бесстыжая звезда Playboy Кассандра Сьенега еле втиснула роскошные формы в кружево: «Так жарко!».