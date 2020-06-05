Українську актрису Ксенію Мішину обрали головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", тепер її особисте життя під особливим "прицілом"

Так, 30-річна зірка стане першою дівчиною, якій належить знайти свою любов серед 25 чоловіків на проекті "Холостячка". Зірка вже встигла відбутися, як актриса і навіть танцівниця, прославилася завдяки багатьом проектам і вразила ідеальною фігурою на світських заходах. Сьогодні їй також вдалося підкорити новим іміджем, передає Politeka.net.

Струнка артистка блестнула ідеальною фігурою в неймовірному чорній сукні з глибоким декольте і розрізом на стегні, а також захопила довгими і рівними пасмами. Дівчина пройшлася по безлюдній нічній вулиці і в кінці представленого ролика, намерно повернулася до камери полубоком, щоб похвалитися новим вечірнім чином.

Зазначимо, свої кадри Ксенія представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі, тому захоплені коментарі фанатів залишилися "за кадром".

Зазначимо, знаменитість розповіла, що у сучасному світі повинна бути можливість виражатися не тільки чоловікам, але й жінкам в рівній мірі.

Не так давно стало відомо, що знаменитий чоловік має намір взяти участь у шоу, так як готовий до відносин. При цьому автор «Квартал 95», а також зірка «Ліги Сміху» з команди «Луганська збірна» Олександр Эллерте зробив оригінальне заяву:

«Вважаю, що просто так задарма отримувати бритву, пінку для гоління, шкарпетки, – це класне відчуття. Тому я вирішив – йду брати участь в шоу "Холостячка". Мішина, зустрічай! Я йду в сезон», - розповів Олександр.

Нагадаємо, що Мішина Ксенія стане першою героїнею нового шоу "Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".

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