Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе без збентеження

Красуня була в штанах, які зняла на п'ятій точці, і футболці. Образ Омович доповнила капелюхом, кросівками та захисною маскою. Олена поставила одну ногу на ліжко й вигнула своє тіло, показуючи ідеальний горішок на камеру. На ще одному кадрі модель вже сиділа на ліжку і показувала пальчиком між ніг. Завдяки цьому фото вийшли дуже соковитими і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 7 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Панама....моя улюблена панама", "На всіх красуня", "Стиль", "На першій фото п'ята точка випала ))) чи це так потрібно?" "Кайф", "Дорослі розваги".

Повідомлялося, що модель Олена Омович показала пишні форми у великому декольте.

На цей раз модель з'явилася в білому топі, зі спущеними бретелями. З великого вирізу ледь не вистрибнула оголені груди, проте красуню це аніскільки не бентежило, навпаки - вона навіть злегка нахилилася в камеру, щоб додати ще більшої пікантності знімку.

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Топ мав незвичайний крій, ззаду він відкривав спину красуні, а також зав'язувався на спині.

Альона спустила топ з плечей для більшої відвертості. Крім того, верх костюма мав коротку довжину і дозволив вдосталь намилуватися тонкою талією красуні і її пружним животом.

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