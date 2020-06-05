Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала румяные места без лишней одежды

На фото Омович сидит на коленках и развернулась пятой точкой к камере. Красотка демонстрировала идеальную фигуру и свои "булочки", которые были прикрыты только бикини из красных веревочек. Волосы Алена собрала в узел, а сама смотрела в панорамное окно на море, где над ним можно увидеть облако в виде сердца. А рядом с моделью можно заметить огромный букет алых роз, который добавил кадру особого шарма. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Сочная бомба", "Я реально не понимаю", "Это огонь", "Облако в виде сердца", "Очень красиво. Так сочно и ярко", "Даже облако правильной формы подъехало".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович показала свою красоту в удивительном образе.

На фото красотка стоит в белом топе и штанах, которые решила спустить. Под ними можно увидеть стринги, которые Алена решила не скрывать. Омович смотрела в камеру и показывала свои подтянутые формы, которым не устаешь удивляться.

Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович показала жаркий образ у стола.

На кадрах Омович позирует в прозрачных штанах с огромными вырезами, которые показывают все достоинства красавицы. Алена дополнила образ черным блестящим топом, который подчеркнул пышные формы. Звезда решила оставить волосы распущенными и задрала одну ногу, позируя у столика с зеркалом.

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