Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свою красоту в удивительном образе

На фото красотка стоит в белом топе и штанах, которые решила спустить. Под ними можно увидеть стринги, которые Алена решила не скрывать. Омович смотрела в камеру и показывала свои подтянутые формы, которым не устаешь удивляться. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более четырех тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Круто", "Люблю эту детку", "Как всегда, роскошная", "Чудесно".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович показала почти летний образ. На фото красотка стоит в штанах и белом топе. Омович позировала в профиль, выгнувшись, чтобы продемонстрировать перед камерой подтянутую пятую точку. Образ Алена дополнила собранными волосами в узел, кофе в руке и ярким макияжем. Кадр вышел довольно теплым и летним. Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович показала свои красоты в необычном ракурсе. На фото Алена присела на корточки в кроссовках, прозрачных колготах, джинсовой юбке и белой блузке, которая еле вместила сочные формы момдели. Омович смотрела в камеру, а образ дополнила чокером и распущенными волосами.

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