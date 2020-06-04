Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свою красоту в удивительном образе
На фото красотка стоит в белом топе и штанах, которые решила спустить. Под ними можно увидеть стринги, которые Алена решила не скрывать. Омович смотрела в камеру и показывала свои подтянутые формы, которым не устаешь удивляться. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более четырех тысяч лайков и написали несколько комментариев:
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