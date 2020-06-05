Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя без смущения
Красотка была в штанах, которые сняла на пятой точке, и футболке. Образ Омович дополнила шляпой, кроссовками и защитной маской. Алена поставила одну ногу на кровать и выгнула свое тело, показывая идеальный орешек на камеру. На еще одном кадре модель уже сидела на кровати и показывала пальчиком между ног. Благодаря этому фото получились очень сочными и соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели поставить почти 7 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
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Сообщалось, что модель Алена Омович показала пышные формы в большом декольте.
В этот раз модель предстала в белом топе, со спущенными бретелями. Из большого выреза едва не выпрыгнула обнаженная грудь, однако красотку это нисколько не смущало, наоборот - она даже слегка наклонилась в камеру, чтобы прибавить еще большей пикантности снимку.
Ранее мы сообщали, что модель Алена Омович всегда выглядит великолепно.
Топ имел необычный крой, сзади он открывал спину красотки, а также завязывался на спине.
Алена приспустила топ с плеч для большей откровенности. Кроме того, верх костюма имел короткую длину и позволил вдоволь налюбоваться тонкой талией красотки и ее упругим животом.
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