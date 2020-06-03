Украинская модель Алена Омович, которую часто сравнивают с американской звездой Ким Кардашьян, засветила идеальные формы в купальнике

У себя в сториз на странице в Инстаграм модель опубликовала невероятной красоты фото, на котором она предстала в леопардовом купальнике, передает Politeka.net.

Омович выбрала очень тесный купальник, в который с трудом втиснула свои необъятные формы. Трусики в леопардовый принт она натянула высоко на талию, что придало фото особой пикантности. Девушка стояла где-то на пляже, обливаясь водой. Влажное тело буквально свело с ума ее поклонников.

Ранее мы писали, что Алена Омович поделилась роскошным снимком в черном кожаном корсете. Омович регулярно радует своих поклонников откровенными фото, выбирая соблазнительные наряды для своей фигурки. Ее огромная грудь практически вываливалась из корсета, но это не помешало красотке позировать на камеру. При помощи фотошопа девушке сменили цвет волос на снимке.

Кроме этого, недавно Омович показала жаркий образ. Девушка надела прозрачные штаны с необычными вырезами. Все достоинства красавицы оказались на виду. Образ модель дополнила черным топом, который подчеркнул ее пышные формы. Звезда решила оставить волосы распущенными и задрала одну ногу, позируя у столика с зеркалом.

Напомним, что Омович потрясла воображение мини-платьями, которые ничего не скрывают: "Понравилось?".

А еще Politeka писала, что Омович раздвинула ноги в "голом" платье: "Здесь слишком жарко".

Также Politeka сообщала, что Омович в одном топе нагнулась и сверкнула упругими прелестями: невозможно налюбоваться.