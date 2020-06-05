Красуня не приховала нічого

Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова показала розкішний вигляд з ковдрою без ліжку, представивши шанувальникам своє нове творіння

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Чехова позує з однією ковдрою, зігнувшись на підлозі. Як можна помітити, у кадр потрапили татуювання провідною. Знімок вона супроводжувала новим віршем.

Прости,

Коли я дивилась ніж тобі в спину,

Я думала лише про себе!

Прости,

Що любила наполовину,

Брела не на світ, а в темряві!

Прости,

Що терпіла твої образи,

Мовчала, де треба кричати!

Прости,

Що тебе я втрачала з виду.

Прости,

Що дала схибити!

Прости мене твердо, без "але" і без "якщо"!

Прости, як себе б простив!

Адже люди потім збираються разом,

Що б кожен кого вчив.

Прости,

Що ми загрузли у цьому обмані,

Але тут немає нічиєї провини!

Ми просто бредемо навмання, як в тумані,

Не знаємо, де дійсність, а де сни.

Прости,

Що намагалася виправити... а треба

Прийняти все таким, як є!

Прости,

Один для одного ми хрест і нагорода!

І справ накоїли... не злічити!

Прости мене, милий, Не тільки сьогодні,

Прости на 100 життів вперед!

Пробач,що тебе зрадила мимоволі!

Пробач, що любила захлинаючись!

Звернемо увагу, що шанувальники Чехової були в захваті від творчості кумира, про що свідчать коментарі під фотографією.

«прямо за душу бере», «які слова», «глибокий сенс, Анфіса!», «дуже красиві рядки», «це геніально», «Які гарні вірші! Мені дуже сподобалося», - пишуть вони.

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