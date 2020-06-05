Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова показала розкішний вигляд з ковдрою без ліжку, представивши шанувальникам своє нове творіння
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, Чехова позує з однією ковдрою, зігнувшись на підлозі. Як можна помітити, у кадр потрапили татуювання провідною. Знімок вона супроводжувала новим віршем.
Прости,
Коли я дивилась ніж тобі в спину,
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Я думала лише про себе!
Прости,
Що любила наполовину,
Брела не на світ, а в темряві!
Прости,
Що терпіла твої образи,
Мовчала, де треба кричати!
Прости,
Що тебе я втрачала з виду.
Прости,
Що дала схибити!
Прости мене твердо, без "але" і без "якщо"!
Прости, як себе б простив!
Адже люди потім збираються разом,
Що б кожен кого вчив.
Прости,
Що ми загрузли у цьому обмані,
Але тут немає нічиєї провини!
Ми просто бредемо навмання, як в тумані,
Не знаємо, де дійсність, а де сни.
Прости,
Що намагалася виправити... а треба
Прийняти все таким, як є!
Прости,
Один для одного ми хрест і нагорода!
І справ накоїли... не злічити!
Прости мене, милий, Не тільки сьогодні,
Прости на 100 життів вперед!
Пробач,що тебе зрадила мимоволі!
Пробач, що любила захлинаючись!
Звернемо увагу, що шанувальники Чехової були в захваті від творчості кумира, про що свідчать коментарі під фотографією.
«прямо за душу бере», «які слова», «глибокий сенс, Анфіса!», «дуже красиві рядки», «це геніально», «Які гарні вірші! Мені дуже сподобалося», - пишуть вони.
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