Известная телеведущая Анфиса Чехова показала соблазнительный образ в черно-белых тонах и поделилась стихом

На фото Чехова позировала в белой рубашке, под котором можно увидеть белое белье. Волосы у красавицы были распущены, за которые она взялась руками. Анфиса дополнила образ ярким мейкапом, который можно заметить даже на черно-белом фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если бы время пустилось вспять,

И Стрелки часов сбились с пути -

Хотел бы ты заново всё начать,

И дважды в реку одну войти?", - написала свой стих под фото Анфиса.

Фанаты поставили более четырех тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Если любовь от сердца, то можно повторять ещё и ещё. К сожалению, ничего не вернешь", "да, пора и мужей декабристок освятить, не все же нам босиком по снегу и беззаветно и вопреки", "До мурашек", "Анфиса, браво! Прямо в сердце", "Какая красота", ".... да... ! Очень ! Очень трогательно... и невероятно нежно....", " До Слез и Глубины Души".

Ранее мы сообщали, что известная телеведущая Анфиса Чехова показала новый нежный образ.

На фото Чехова лежала на полу и спрятала свое тело по плечи в ткани. Видно, что Анфиса решила для съемок не надевать бюстгальтер. Красавица распустила волосы, а вокруг нее можно увидеть белые лепестки роз. Кадры получились очень нежными и соблазнительными.

Напомним, Чехова бессовестно сверкнула аппетитным силуэтом в тонкой пижаме

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