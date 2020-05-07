42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова удивила поклонников новым талантом

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм видео, где она читает свои стихи, передает Politeka.net. Чехова сняла себя крупным планом. У нее был нанесен шикарный макияж и накручены волосы.

«Не обесценивай людей, они не акции!

И каждый важен на Земле, и всем непросто!

Не ценишь ты моей душевной грации,

Ты видишь пыль, там где другие – Звёзды», - начинается стихотворение телеведущей.

Стоит отметить, что у Анфисы очень хорошо получается читать стихи. Для лучшего эффекта она добавила фильтры, что сделало видео волшебным.

«Пишите побольше... читайте нам», «Умничка!!! Благодарю», «Анфиса! Это необыкновенно! Прочтение до самого сердца!», «Не обесценивай. Душевный вечер с вином и стихомыслями», «Анфиса! Восхищаюсь Вашим талантом, красотой, любовью!», «Ты моя любимая, обожаю твои стихи! Ещеее», «Прекрасно Анфиса! Из всех ваших видео люблю как Вы читаете стихи, и очень их жду. Просто БЛЕСК!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анфиса Чехова показала, как занимается йогой вместе с тренером, уроженцем Индии. Телеведущая предстала в красной футболке и лосинах. Наряд идеально подчеркнул ее впечатляющую фигуру с крутыми бедрами и пышным бюстом.

Напомним, что Чехова в кружевной ночнушке распласталась на постели и рассказала о бессонных ночах: "Огонь".

Как сообщала Politeka, лидер группы "ВВ" Скрипка раскрыл Анфисе Чеховой пикантный секрет: "Каждый день...".

Также Politeka писала, что пышногрудая Чехова еле уместила формы в тесный купальник и похвасталась фигурой: «Ммм, какая булочка».