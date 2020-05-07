42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова удивила поклонников новым талантом
Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм видео, где она читает свои стихи, передает Politeka.net. Чехова сняла себя крупным планом. У нее был нанесен шикарный макияж и накручены волосы.
«Не обесценивай людей, они не акции!
И каждый важен на Земле, и всем непросто!
Не ценишь ты моей душевной грации,
Ты видишь пыль, там где другие – Звёзды», - начинается стихотворение телеведущей.
Стоит отметить, что у Анфисы очень хорошо получается читать стихи. Для лучшего эффекта она добавила фильтры, что сделало видео волшебным.
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«Пишите побольше... читайте нам», «Умничка!!! Благодарю», «Анфиса! Это необыкновенно! Прочтение до самого сердца!», «Не обесценивай. Душевный вечер с вином и стихомыслями», «Анфиса! Восхищаюсь Вашим талантом, красотой, любовью!», «Ты моя любимая, обожаю твои стихи! Ещеее», «Прекрасно Анфиса! Из всех ваших видео люблю как Вы читаете стихи, и очень их жду. Просто БЛЕСК!», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Анфиса Чехова показала, как занимается йогой вместе с тренером, уроженцем Индии. Телеведущая предстала в красной футболке и лосинах. Наряд идеально подчеркнул ее впечатляющую фигуру с крутыми бедрами и пышным бюстом.
Напомним, что Чехова в кружевной ночнушке распласталась на постели и рассказала о бессонных ночах: "Огонь".
Как сообщала Politeka, лидер группы "ВВ" Скрипка раскрыл Анфисе Чеховой пикантный секрет: "Каждый день...".
Также Politeka писала, что пышногрудая Чехова еле уместила формы в тесный купальник и похвасталась фигурой: «Ммм, какая булочка».