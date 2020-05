View this post on Instagram

*** Не обесценивай людей, они не акции! И каждый важен на Земле, и всем непросто! Не ценишь ты моей душевной грации, Ты видишь пыль, там где другие - Звёзды. ⠀ Как фантиком шуршишь моей оберткою. Состав читаешь, счёт ведешь калориям. И правду мне в глаза бросаешь горькую, Что наша не срастается история. ⠀ На глубине моей уже утихли штормы. И ветер разогнал плохие мысли. Тебя мне жаль, ведь так ты и не понял. Что ищешь блох, там где другие - Смысла! ⠀ #анфисиныстихомысли