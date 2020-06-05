Красотка не скрыла ничего

Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова показала роскошный вид с одеялом без постели, представив поклонникам свое новое творение

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Чехова позирует с одним одеялом, изогнувшись на полу. Как можно заметить, в кадр попали татуировки ведущей. Снимок она сопровождала новым стихом.

Прости,

Когда я втыкала нож тебе в спину,

Я думала лишь о себе!

Прости,

Что любила наполовину,

Брела не на свет, а во тьме!

Прости,

Что терпела твои обиды,

Молчала, где надо кричать!

Прости,

Что тебя я теряла из виду.

Прости,

Что дала оплошать!

Прости меня твёрдо, без "но" и без "если"!

Прости, как себя бы простил!

Ведь люди затем собираются вместе,

Что б каждый кого-то учил.

Прости,

Что погрязли мы в этом обмане,

Но нет тут ничьей вины!

Мы просто бредём наугад, как в тумане,

Не знаем, где явь, а где сны.

Прости,

Что исправить пыталась... а надо

Принять всё таким, как есть!

Прости,

Друг для друга мы крест и награда!

И дел натворили... не счесть!

Прости меня, милый, Не только сегодня,

Прости на 100 жизней вперед!

Прости,что тебя предавала невольно!

Прости, что любила взахлёб!

Обратим внимание, что поклонники Чеховой были в восторге от творчества кумира, о чем свидетельствуют комментарии под фотографией.

«прямо за душу берет», «какие слова», «глубокий смысл, Анфиса!», «очень красивые строки», «это гениально», «Какие красивые стихи! Мне очень понравилось», - пишут они.

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