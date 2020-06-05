Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова показала роскошный вид с одеялом без постели, представив поклонникам свое новое творение
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, Чехова позирует с одним одеялом, изогнувшись на полу. Как можно заметить, в кадр попали татуировки ведущей. Снимок она сопровождала новым стихом.
Прости,
Когда я втыкала нож тебе в спину,
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Я думала лишь о себе!
Прости,
Что любила наполовину,
Брела не на свет, а во тьме!
Прости,
Что терпела твои обиды,
Молчала, где надо кричать!
Прости,
Что тебя я теряла из виду.
Прости,
Что дала оплошать!
Прости меня твёрдо, без "но" и без "если"!
Прости, как себя бы простил!
Ведь люди затем собираются вместе,
Что б каждый кого-то учил.
Прости,
Что погрязли мы в этом обмане,
Но нет тут ничьей вины!
Мы просто бредём наугад, как в тумане,
Не знаем, где явь, а где сны.
Прости,
Что исправить пыталась... а надо
Принять всё таким, как есть!
Прости,
Друг для друга мы крест и награда!
И дел натворили... не счесть!
Прости меня, милый, Не только сегодня,
Прости на 100 жизней вперед!
Прости,что тебя предавала невольно!
Прости, что любила взахлёб!
Обратим внимание, что поклонники Чеховой были в восторге от творчества кумира, о чем свидетельствуют комментарии под фотографией.
«прямо за душу берет», «какие слова», «глубокий смысл, Анфиса!», «очень красивые строки», «это гениально», «Какие красивые стихи! Мне очень понравилось», - пишут они.
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