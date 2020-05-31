Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась великолепной фигурой в кожаном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, Омович позирует в гримерке в кожаном наряде, который решила раскрыть, выставив напоказ невероятные формы. При этом она без стеснения крутиться на камеру, демонстрируя лучшие ракурсы.
Однако поклонники модели не смогли что-либо сказать, ведь кадрами Омович поделилась у себя в Сторис.
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До этого мы писали, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала жаркий образ у стола
На кадрах Омович позирует в прозрачных штанах с огромными вырезами, которые показывают все достоинства красавицы. Алена дополнила образ черным блестящим топом, который подчеркнул пышные формы. Звезда решила оставить волосы распущенными и задрала одну ногу, позируя у столика с зеркалом. Фото получилось максимально горячим и жарким.
Фанаты не смогли похвалить Алену за фигуру или написать другие комментарии. Все из-за того, что Омович выбросила фото в сторис Инстаграм, но так и хочется написать: "Максимальное наслаждение".
Ранее мы сообщали, что украинская модель Алена Омович удивила формами в одном лишь кружеве.
Девушка знает, как необычно выглядит ее фигура, поэтому не стесняется ее демонстрировать. В этот раз она вызвала бурную реакцию в сети, поскольку не постеснялась предстать в белье перед открытым балконом.
Напомним, украинская Кардашьян без белья доказала, что она горячее любого кофе
А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян бесстыдно задрала майку ради жарких кадров
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