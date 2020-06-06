Зірка виглядає просто чудово

Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд порадувала фанатів жарким фото в білизні

Красуня часто публікує знімки, які привертають увагу підписників своєю спокусливістю, повідомляє Politeka.net. Модель похвалилася великими формами в крихітному ліфчику.

Ебі стиснула руками принади так, що вони здавалися ще більше.

Золотий ланцюжок надавав акценту великому декольте, до того ж він "застряг" між грудей.

Ебі розпустила чорне шовковисте волосся, яке акуратними пасмами лягло на грудях.

Зірка дивилася в камеру, відкривши рот. Пишні вії, пухкі глянцеві губи, і неймовірні очі - ця красуня зведе з розуму будь-кого.

"Відправляю вам сьогодні ще трохи любові 💛", - написала зірка.

За 16 годин пост зібрав понад 55 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі були в захваті від красуні, деякі зізнавалися, що не у них перехопило подих від краси моделі. Люди просили частіше викладати подібні гарячі селфі.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд не посоромилася блиснути видом в мокрих мереживах. Модель блищала красою у душі. Дівчина зовсім не соромиться своїх форм, тому завжди підкреслює їх.

Фанати відразу ж відзначили, що дівчина "просто бестія".

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала в червоній мереживній білизні, лежачи на столі. В руках у моделі лопатка, замазана шоколадною пастою. При цьому зірка змінює пози, демонструючи найапетитніші ракурси.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд постала в купальнику з незвичним кольоровим принтом, а на її обличчі можна помітити яскравий макіяж з акцентом на пухкі губи.

Нагадаємо, гаряча Ебі Ретчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі

А ще Politeka писала, що соковита Ебі Ретчфорд захопила нереальними розмірами в крихітному бікіні

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