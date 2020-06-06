Легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон похвалилася формами в корсеті, сміливо осідлавши стілець
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Жасмин, не вмирай», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Андерсон позує в сукні з корсетом спиною на камеру, демонструючи осину талію. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Мом мрія», «неймовірна краса», «відчуваю любов», «привіт, милашка», «вау, гаряче», «ось це гарна сукня», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, відома модель Памела Андерсон показала соковиту фотосесію без зайвих прикрас.
На кадрах Памела сидить в нижній білизні на стільці, який розгорнуто спинкою до камери. Красуня була на підборах, а образ доповнила розпущеним волоссям. Андерсон на камеру ворушила спокусливо головою, а руки склала між ніг. Кадри вийшли максимально спекотними і спокусливими.
Фанати подивилися відео більше 20 тисяч разів і написали безліч коментарів.
"Ми любимо тебе, Памела, ігноруй тролів", "найгірша вічність і Єва", "Запалюєте мій світ", "Немає Памела, не сьогодні", "Привіт красуня", "Ух, як ідеально".
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