Легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон похвалилася формами в корсеті, сміливо осідлавши стілець

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Жасмин, не вмирай», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Андерсон позує в сукні з корсетом спиною на камеру, демонструючи осину талію. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Мом мрія», «неймовірна краса», «відчуваю любов», «привіт, милашка», «вау, гаряче», «ось це гарна сукня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель Памела Андерсон показала соковиту фотосесію без зайвих прикрас.

На кадрах Памела сидить в нижній білизні на стільці, який розгорнуто спинкою до камери. Красуня була на підборах, а образ доповнила розпущеним волоссям. Андерсон на камеру ворушила спокусливо головою, а руки склала між ніг. Кадри вийшли максимально спекотними і спокусливими.

Фанати подивилися відео більше 20 тисяч разів і написали безліч коментарів.

"Ми любимо тебе, Памела, ігноруй тролів", "найгірша вічність і Єва", "Запалюєте мій світ", "Немає Памела, не сьогодні", "Привіт красуня", "Ух, як ідеально".

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