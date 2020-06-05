Відома співачка і актриса Еліна Мбані зі студії «Квартал 95» влаштувала пікантну фотосесію в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на знімках Мбані позує в рваних джинсах і одному топі, завмерши на камеру в непристойній позі. Як можна помітити, зірка вирішила не підписувати знімок, хоча і вказала їх автора – подругу Дашу Халаїм. Незважаючи на це, шанувальники актриси вибухнули гучними коментарями під фотографіями.

«Ауч, гаряченькая», "бомбезна", «я не перестаю захоплюватися», «ти така красива», «ваай, спасибі», «справжня леді», - пишуть вони.

До цього ми писали, що популярна співачка і актриса Еліна Мбані, яка є частиною проектів «Квартал 95», зняла все зайве і похвалилася ідеальною фігурою.

Серію свіжих фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У Мбані вже були фотографії з цієї серії, але на них вона була одягнена. Цього разу красуня вирішила піти далі і позбулася зайвого одягу.

Мбані залишилася повністю оголеною по пояс. Вона прикрила груди довжелезними дредами. Зірка осідлала коня і позувала заради красивих фото. На одному зі знімків вона підняла голову вгору, зображуючи непідробне задоволення.

За годину її фото оцінило багато людей, друзі 24-річної красуні залишили у коментарях у зірки компліменти.

«Вау», «Вогонь», «Еліна, це кайф», «Волосся, взагалі - то, ззаду повинні бути», «Виросла дівчинка», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Еліна Мбані в міні-шортах розвалилася перед дзеркалом: "Ось це ракурс!".

Як повідомляла Politeka, Еліна Мбані вразила пікантною фотосесією з конем: несподівані кадри.

Також Politeka писала, що Еліна Мбані в одному ліфчику грала перед камерою: "Чарівна".