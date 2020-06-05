Відома співачка і актриса Еліна Мбані зі студії «Квартал 95» влаштувала пікантну фотосесію в одній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, на знімках Мбані позує в рваних джинсах і одному топі, завмерши на камеру в непристойній позі. Як можна помітити, зірка вирішила не підписувати знімок, хоча і вказала їх автора – подругу Дашу Халаїм. Незважаючи на це, шанувальники актриси вибухнули гучними коментарями під фотографіями.
«Ауч, гаряченькая», "бомбезна", «я не перестаю захоплюватися», «ти така красива», «ваай, спасибі», «справжня леді», - пишуть вони.
Султан б не встояв: зірка "Величного століття" розстебнула плащ і показала, що під ним ховає
Кароль разом з гарячим молодим артистом сполохала мережу заявою: "А як же Дан?"
За серце української «холостячки» побореться один Зеленського: "Мішина, зустрічай!"
Удар курсу, безкоштовні евробляхи і українці без грошей – головне за ніч
До цього ми писали, що популярна співачка і актриса Еліна Мбані, яка є частиною проектів «Квартал 95», зняла все зайве і похвалилася ідеальною фігурою.
Серію свіжих фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У Мбані вже були фотографії з цієї серії, але на них вона була одягнена. Цього разу красуня вирішила піти далі і позбулася зайвого одягу.
Мбані залишилася повністю оголеною по пояс. Вона прикрила груди довжелезними дредами. Зірка осідлала коня і позувала заради красивих фото. На одному зі знімків вона підняла голову вгору, зображуючи непідробне задоволення.
За годину її фото оцінило багато людей, друзі 24-річної красуні залишили у коментарях у зірки компліменти.
«Вау», «Вогонь», «Еліна, це кайф», «Волосся, взагалі - то, ззаду повинні бути», «Виросла дівчинка», - пишуть люди.
Нагадаємо, що Еліна Мбані в міні-шортах розвалилася перед дзеркалом: "Ось це ракурс!".
Як повідомляла Politeka, Еліна Мбані вразила пікантною фотосесією з конем: несподівані кадри.
Також Politeka писала, що Еліна Мбані в одному ліфчику грала перед камерою: "Чарівна".